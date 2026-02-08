В гимназии №27 в Казани частично обрушилась крыша — здание признано объектом культурного наследия

По данным главы Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова, в результате инцидента никто не пострадал

В ночь на 8 февраля в Казани частично обрушилась крыша в первом здании «Гимназии №27 с татарским языком обучения им. Хади Такташа». Об этом сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов в своем телеграм‑канале.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Коммуникации здания не повреждены, жизнеобеспечение не нарушено.

Сразу после происшествия на место выехала оперативная группа во главе с руководителем исполкома Рустемом Гафаровым. На объекте уже работает ремонтная бригада — восстановительные работы запланированы в ближайшее время.

Гимназия располагается в здании, которое имеет статус объекта культурного наследия республиканского значения. В учебном заведении обучается 731 ученик.

Власти подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Напомним, в одном из детских садов Дрожжановского района Татарстана произошло подобное обрушение крыши. Инцидент случился в выходной день, когда сторож занимался расчисткой территории после снегопада. Позже председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах уголовного дела, возбужденного в связи с ЧП.



Рената Валеева