Завтра в Татарстане ожидаются сильный снег и метель

За февраль выпало уже 85% месячной нормы осадков

Фото: Максим Платонов

МЧС направило СМС‑рассылку с предупреждением о сложных погодных условиях в Татарстане: ночью и днем 9 февраля ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах. В сообщении ведомства уточняется, что во время метели видимость может снизиться до тысячи метров и менее.

По данным мэрии Казани, за февраль выпало 85% месячной нормы осадков. Чтобы справиться с последствиями снегопадов, городские службы работают в усиленном режиме: в минувшие сутки в расчистке улиц было задействовано более 1 тыс. единиц спецтехники. За этот период с дорог Казани вывезли 26,7 тыс. тонн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации Гидрометцентра России, 8 февраля в Казани днем фиксируется температура -7 градусов, а к ночи столбик термометра опустится до -16.

Рената Валеева