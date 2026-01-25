В Татарстане на строительство подъезда к крупной ферме направят 316 млн рублей

Животноводческая ферма на 10,5 тысячи голов находится вблизи села Тавели Мамадышского района

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении тендера на строительство автомобильной дороги общего пользования в Татарстане. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Проект направлен на строительство подъезда протяженностью 4,2 км к животноводческой ферме на 10,5 тысячи голов вблизи села Тавели Мамадышского района.

Общий объем финансирования строительства оценивается в 316,2 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета республики и федерального бюджета. Завершение всех работ запланировано к 11 ноября 2026 года.

Напомним, что объем госзакупок Татарстана превысил 270 млрд рублей в 2025 году. Самый крупный государственный контракт, оцениваемый в 2,84 млрд рублей, предполагает выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Татарстане, заказчик — ГКУ «Главтатдортранс».

Наталья Жирнова