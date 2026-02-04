«Надо перезагрузить головы»: «Ак Барс» снова угодил в февральский кризис

В прошлом году это обернулось фиаско в плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» проиграл на выезде «Трактору» с разгромным счетом 0:4. Поражение стало уже четвертым в последних пяти матчах в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команду Анвара Гатиятулина снова застал кризис в феврале, как это уже было в прошлом году. Прошлогодний спад обернулся для «Ак Барса» провалом в плей-офф Кубка Гагарина. Есть ли повод для беспокойства — читайте в материале «Реального времени».

Составы без серьезных изменений

К третьему очному поединку в сезоне «Ак Барс» и «Трактор» подошли без серьезных изменений в составах. Анвар Гатиятулин не стал мудрить и выпустил на лед те же сочетания, что проиграли в последнем матче «Сибири» (2:3Б) в серии буллитов. Евгений Корешков же не имел большой вариативности из-за травм игроков. Так, в составе долгое время отсутствуют Василий Глотов и Владимир Жарков, а новички Михал Чайковски и Александр Кисаков пока не готовы.

И обе команды имели серьезную мотивацию для победы. «Ак Барс» после дневного поражения «Амура» от «Торпедо» мог досрочно выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Для этого было достаточно лишь победить в Челябинске в основное время. Только вот у «Трактора» имелся зуб на «барсов». Челябинские хоккеисты дважды проиграли в Казани и рассчитывали взять реванш на родном льду.

Присутствовали и игровые интриги. Так, у «Ак Барса» продолжает выглядеть серо Дмитрий Яшкин. Лидер казанцев образца прошлого сезона находится в кризисе — не забивал с середины декабря, периодически не попадает в заявку и ничем не выделяется на льду. Матч против «Трактора» мог сильно помочь нападающему вернуть былую уверенность, если бы удалось забить.

Противостоял ему Сергей Мыльников. Вратарь «Трактора» получил лучший в своей карьере шанс стать основным голкипером команды, ведущей борьбу за Кубок Гагарина. Его долгое время не воспринимали всерьез из-за нестабильности. Сейчас же Мыльников все чаще показывает надежную игру, помогая «Трактору» брать очки.

«Ак Барс» развалился с первых же минут

В нынешнем сезоне «Ак Барс» стартовые отрезки матчей проводит успешнее, чем его челябинский визави. Однако на этот раз статистика так и осталась просто числами на бумаге. На льду же в первые 20 минут результативнее были хозяева. «Трактор» дважды отличился и ушел на перерыв, ведя в счете — 2:0.

Причем первая шайба была забита челябинцами в стартовой атаке. Билялов неудачно сыграл за воротами, а Георгий Дронов дальним броском поразил сетку — 1:0. Второй гол зрители увидели за пять минут до сирены — Джошуа Ливо прострелил, а Виталий Кравцов замкнул — 2:0.

Во втором периоде хозяева отдали инициативу казанцам. Игра шла без моментов, не особо помогли и удаления. Команды по разу не реализовали попытку большинства. У «Ак Барса» ближе к середине периода получилось создать два опасных эпизода, однако Нэйтан Тодд и Кирилл Семенов не сумели переиграть вратаря. В концовке еще один шанс поиграть в неравных составах упустили «барсы». Правда, это было уже при счете 3:0 в пользу «Трактора» — Михаил Горюнов-Рольгизер убежал сразу от двоих защитников соперника и поразил ворота казанцев.

На старте третьего периода перед «Ак Барсом» стояла задача быстрее «пробить» вратаря челябинцев. Но Сергей Мыльников поймал кураж и действовал в этой игре сверхнадежно. Дважды выводили на бросок Митчелла Миллера, имели моменты Александр Барабанов и Кирилл Семенов — всё тщетно. Голкипер «Трактора» в итоге оформил себе шатаут, справившись со всеми атаками «барсов».

А вот «Ак Барс» сохранить свои ворота в неприкосновенности хотя бы в третьем периоде не сумел. Горюнов-Рольгизер ввалился в зону казанцев, шатнул защитника и переправил шайбу мимо Билялова — 4:0.

«Ак Барс» повторяет прошлогодний сценарий

Разгромное поражение от «Трактора» подытожило провальный отрезок «Ак Барса» после успешного выезда на Дальний Восток. В последних пяти матчах в чемпионате казанцы одержали всего одну победу — над «Нефтехимиком» (6:1) в конце января.

При этом у «барсов» только сейчас прервалась восьмиматчевая серия с набранными очками. Несмотря на неудачи, команда Гатиятулина не проигрывала в основное время. Да и в турнирной таблице ниже третьей строчки в конференции «Ак Барс» не скатился.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако есть небольшие сомнения в связи с тем, что нынешний неудачный отрезок совпадает по времени с прошлогодним. Тогда «барсы» неплохо добавили в декабре — январе, но затем наступил жесточайший спад. И устранить причины резкого провала не получилось аж до самого плей-офф.

Теперь команду ждет недельная пауза, связанная с Матчем звезд КХЛ. На звездный уик-энд, помимо некоторых игроков, отправится и тренер Гатиятулин. Как это отразится на «Ак Барсе» — неизвестно. Но сам Гатиятулин уже говорит о необходимости перезагрузки.

— Не самый удачный матч, как и эта пятиматчевая серия после Дальнего Востока. По игре… Наверное, нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций в хорошо созданных моментах. Это наши проблемы. Очень кстати будет эта пауза — нужно перезагрузить головы. Про плей-офф еще рано думать. Нам есть над чем работать, ищем сочетания и связки, нужно встроить нового игрока, который добавился перед дедлайном. Готовимся к следующему матчу, он сейчас самый важный. Пауза будет кстати, — сказал Гатиятулин.

«Трактор» — «Ак Барс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Дронов (Кравцов, Ливо, 00:42);

2:0 — Кравцов (Ливо, Коромыслов, 14:14);

3:0 — Горюнов-Рольгизер (Коромыслов, 37:26);

4:0 — Горюнов-Рольгизер (Дэй, Дронов, 56:00).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 февраля в Казани с нижегородским «Торпедо» в 19:00 по московскому времени. Досрочно выйти в плей-офф «барсы» в среду не смогли, отложив это событие минимум на неделю. Лишь бы теперь не пошла серия поражений и не пришлось откладывать выход на долгий срок.