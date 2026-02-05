«Зюгре» Назиба Жиганова в фойе без декораций и в современном прочтении

Альбина Нугманова открыла Фестиваль Габяши первым «взрослым» балетом Назиба Жиганова, который станцевали прямо в фойе КЦ «Московский»

Саида Кадырова — один из редких «народников» Казани, практикующих перформативный подход. Фото: Артем Дергунов

Второй сезон Фестиваля национальной музыки имени Султана Габяши начался с экспериментальной постановки в культурном центре «Московский». Свою версию балета «Зюгра» («Зөһрә», 12+) представила режиссер Альбина Нугманова. Прямо в фойе за главных героев танцевали Саида Кадырова и Артур Аминов, смешивая народный танец, контемпорари, контактную импровизацию, хип-хоп. Постановку посвятили 115-летию композитора Назиба Жиганова и 100-летию первой исполнительницы балета, основателю казанской балетной школы Нинель Юлтыевой.

Фестиваль отчаяния

В прошлом году фестиваль проходил с «материальной базой». Его главный организатор Айдар Ниязов, дирижер негосударственного Оркестра национальной музыки, выиграл в конкурсе проектов по изучению татарского языка «Үз телем». На нескольких концертах звучала музыка классиков и современников.

Айдар Ниязов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В декабре 2025-го в КЦ «Московский» показали симфонию-балет Ильгама Байтиряка «Сарвиназ», вдохновленную балетом «Гульнара» Салиха Сайдашева. Грант на него на «Үз телем» выиграла Саида Кадырова, работавшая ранее в Ансамбле песни и танца РТ и над проектом «Мастерская развития татарского танца «Әйдә Бас». При этом главные партии исполнили студенты КазГИКа, а балетмейстером Кадырова позвала Нинель Мочалову, бывшую солистку Татарского театра оперы и балета имени Джалиля и доцента кафедры хореографического искусства института культуры и педагога-репетитора Госансамбля песни и танца республики.

«Сарвиназ» получился балетом классическим, при этом по бокам сцены и даже порой в зале танцевали в режиме современной импровизации два альтер-эго главных героев — Регина Хафизова и Артур Аминов.

Саида Кадырова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В «Зюгре» Саида Кадырова танцует сама — как раз с Аминовым. Вместо оркестра — рояль Татьяны Сенниковой. Вместо вытянутого зала «Московского» — его фойе. Вместо занавеса опускаются и поднимаются жалюзи на окнах.

В целом, говорит Ниязов, фестиваль в этом году посвящен дружбе и сотрудничеству. Также он называет происходящее «фестивалем отчаяния», указывая, что в поиски грантов немало вложил сам «Московский». По сути, творческая группа работала на чистейшем энтузиазме, при этом Ниязов вложил в «Зюгру» и свои средства. Программа фестиваля в этом году определяется по наитию. Известно, что в мае ожидается гала-концерт. Кроме того, планируются вечера, посвященные певице Вафире Гиззатуллиной и композитору Саре Садыковой. Родилась идея поставить «Су анасы», возможно, в формате моноспектакля на фоне водопада.

Артур Аминов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Режиссером балета выступила Альбина Нугманова, актриса Кариевского театра, активно работающая в сфере современных направлений танца, которая и раньше сотрудничала с Оркестром национальной музыки.

— Я сначала засомневалась: ты уверен? — вспоминает она разговор с Ниязовым. — Ведь я работаю с современными формами, ты же понимаешь, что это будет не балет. Он говорит: я так и хочу. Изначально планировался дуэт, ведь постановка очень обширная, много персонажей, много действий, дополнительных тем. Я поняла, что мне не хочется делать это полностью, Айдар сделал клавир-выжимку на 40 минут, под запись мы репетировали. А танцорами я хотела бы взять личностей.

Нугманова указывает, что Саида Кадырова — редкий пример танцора, который может сочетать народный бэкграунд с перформативностью. А с Артуром Аминовым Нугманова проходила кастинг на спектакль Balballar, который покажут после премьеры на альметьевском фестивале «Аваздаш» в Камаловском театре. Лениногорский хореограф Аминов, работающий с шоу-балетом Crystal, в нем участвует.

— Альбина ставила нам задачи, которые мы выполняли, импровизируя, — говорит Кадырова. — Потихоньку, как ожерелье, она нанизывала, собирала историю. При этом были совсем маленькие кусочки в балете — постановочные. В основном все это было импровизацией, но в рамках поставленных режиссером задач.

Артур Аминов и Саида Кадырова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Между народным танцем и хип-хопом

— Я увидела эти огромные окна, и у меня сразу в голове возникла концовка. То есть я начинала от обратного. В остальном это был совместный поиск, — говорит Нугманова. — Я понимала, что не хочу идти по сюжету, обратилась к самой сказке о Зухре. Балет основан на вопросах и ощущениях, которые вызывает сама история. К примеру, мне кажется, что главный мужской герой Нур — это, скорее всего, плод фантазии Зухры.

Начинается спектакль с медленного выхода героини, которая не спеша льет из кумгана воду в таз — кажется, это оммаж миниатюрам из «Цвета граната» Параджанова. Хореография спектакля не зациклена на одном методе: здесь может сочетаться народный танец и ломаные движения современности.

Альбина Нугманова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Когда на сцене появляется Аминов, он добавляет пластику хип-хопа. Порой движение героев напоминает иронию над советским скульптурным наследием, что подчеркивается и музыкой, переходящей от вариаций на темы народных песен к патетике.

Герои падают, поддерживают друг друга, устраивают борьбу, засыпают под роялем, Нур открывает дверь и выбегает на улицу, а вскоре за ним устремляется и Зухра. Жалюзи опускаются.

В этот момент вспоминался поставленный в этом же зале в 2018 году спектакль «Таң вакыты» («Рассвет») Нурбека Батуллы по одноименному стихотворению Сагита Рамиева, в котором Нугманова участвовала: в конце герои выбегали на улицу и продолжали веселиться там, а потом к ним присоединились и зрители.

Герои спят под роялем. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нинель Юлтыевой — 100

8 марта 1945 года в Казани показали первый татарский балет «Шурале» Фарида Яруллина. А в 1946 году был поставлен балет «Зюгра» (балетмейстер — Файзи Гаскаров).

Это первый «взрослый» балет Жиганова, ранее он написал детский, под названием «Фатых». Заглавную партию в «Зюгре» танцевала 20-летняя Нинель Юлтыева.

Она родилась в Уфе, училась в Ленинграде в хореографическом училище имени Вагановой. Когда началась война, возвращаться ей было некуда: отец, писатель Даут Юлтыев, расстрелян, мать — в лагерях. Она работала в уфимском театре оперы и балеты и спала на втором его ярусе. А после приехала в Казань — и дебютировала в «Зюгре», стала примой-балериной и художественным руководителем балетной труппы. Когда в 1956-м открывалось новое здание оперного, показывали «Лебединое озеро». Юлтыева в нем не только танцевала, она была его постановщиком.

Позднее она преподавала, а также работала за рубежом: в Каире и Каракасе. Была худруком Казанского хореографического училища. Умерла 23 ноября 2014 года. Незадолго до смерти был снят документальный фильм о ней: авторы прямо называют ее «основательницей казанской школы хореографии».

Нинель Юлтыева. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Ее друг, писатель Рабит Батулла (два его сына закончили училище), на дневной встрече, посвященной 100-летию балерины, вспоминал, что она называла себя «Динозавр Нинель Юлтыева». А это значит, развивает мысль Батулла, что она была «драконом». Также она себя называла «Одиноким волком с улицы Волкова». А волки в татарских и башкирских сказках — всегда добрые животные. Такой и запомнилась многим Юлтыева — не только как прекрасная танцовщица и педагог, но и человек, полный оптимизма.

Да, 100-летие Юлтыевой в день ее рождения, 3 февраля, провели в камерной обстановке в училище. Как пояснили в театре оперы и балеты им. Джалиля, сейчас здесь идет Шаляпинский фестиваль, поэтому праздновать 100-летие Нинель Даутовны будут чуть позже, «но мероприятия тоже будут достойные». В частности, весной ожидается спектакль в память о ней.