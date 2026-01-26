Евросоюз утвердил стратегию отказа от российского трубопроводного газа

Данное решение было официально утверждено всеми 27 странами-членами ЕС

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Совет Евросоюза принял решение о поэтапном прекращении импорта российского газа на территорию объединения. Это решение было официально утверждено всеми 27 странами-членами ЕС, сообщает «Интерфакс».

Согласно новым правилам, запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вступит в силу с начала 2027 года. Что касается трубопроводного газа, его поставки будут прекращены позднее — с осени 2027 года.

В рамках принятого решения Евросоюз планирует внедрить комплекс мер по мониторингу энергопоставок и их диверсификации. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение стран-участниц ЕС после прекращения поставок российского газа. Дополнительные меры по энергетической независимости ЕС включают подготовку законопроекта о полном отказе от импорта российской нефти. Еврокомиссия намерена представить соответствующий документ к концу 2027 года.

Наталья Жирнова