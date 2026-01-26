Рустам Минниханов и Оксана Лут открыли российский стенд в Dubai Expo City

На выставке представлена продукция агропромышленного комплекса Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов принимает участие в работе международной выставки Gulfood в Дубае, где представлена продукция агропромышленного комплекса Татарстана. Вместе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут он принял участие в церемонии открытия Российского национального стенда в Dubai Expo City. Об этом рассказала пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.



Сообщается, что выставка насчитывает более 5000 компаний из 125 стран мира. Общая площадь экспозиции превышает 200 тысяч квадратных метров, а количество посетителей достигает 130 тысяч человек.

Татарстан активно участвует в выставке с 2021 года. Как отмечает Галимова, участие в таком масштабном мероприятии является эффективным инструментом для развития международных партнерских отношений и расширения экспортных возможностей продукции агропромышленного комплекса республики.

Напомним, что Минпромторг Татарстана организует визит делегации республики в Тегеран (Иран). В период с 1 по 4 февраля члены делегации поучаствуют в IV Международной выставке «Евразия Экспо», сообщила пресс-служба министерства.

Наталья Жирнова