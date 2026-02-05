Казанские «стрелки» вышли в финал чемпионата Татарстана, «бабаям» пока не до смеха

В республике завершился первый этап зимнего чемпионата по футболу

Фото: Реальное время

Завершился групповой отборочный этап зимнего чемпионата Татарстана по футболу. Матчи проходили в Казанской зоне с участием восьми местных команд и в Закамье, где стартовали шесть команд из Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Стрелки» пробились в финал

В конце января определились два участника финальной части зимнего чемпионата Татарстана по футболу, которыми стали «Стрела — История улыбки» и «Алга групп — Трудовые резервы». Речь идет о представителях казанской отборочной группы, поскольку в Закамье пока борьба продолжится. И там два финалиста будут определяться в мини-турнире с участием трех команд городов Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска.

После того, как казанская «Стрела» катком проехалась по соперникам в сезоне 2024 года и стала победительницей Суперкубка республики 2025 года, команда на некоторое время ушла в тень. Ее упоминали только в историческом контексте, как одну из сильнейших в городе с 1970-х годов прошлого столетия, когда она представляла Казанский пороховой завод и ее курировал президент федерации футбола Татарстана Александр Гусев. В интервью для книги об истории «Рубина» он вспоминал: «Меня пригласили играть за клубную команду, но в первый год я не смог ей помочь по состоянию здоровья, а через год секретарь парткома уговорил сыграть за команду цеха. И на этом футбол для меня как для игрока-любителя закончился, в том числе и потому, что «Стрела» была очень сильна на тот момент. И Дамир Бикбов, и Альберт Файзуллин — футболисты с опытом выступлений за команду мастеров «Рубина» — были лидерами того коллектива».

В новый сезон подопечные Олега Миронова вступили с новым спонсором и названием. теперь команда называется: «Стрела — История улыбки». Молодой состав стал немного солиднее, в частности, ворота команды сейчас защищает 30-летний Байрамгелди Хумметгелдиев, в прошлом игрок МФК «Энергия», представляющего филиал АО ТГК-16, Казанскую ТЭЦ-3. Сейчас Хумметгелдиев продолжает совмещать классический футбол с футзалом, защищая ворота суперинтернационального коллектива под названием «Вкус Вилл». Вернулся в родной коллектив Раят Шарафутдинов, в прошлом сезоне «полетавший соколом» по второй лиге чемпионата. В результате «стрелки» выиграли казанский отбор, заняв 1-е место.

Наставник «Стрела-История улыбки» Олег Миронов. Реальное время / realnoevremya.ru

Бывшие «Соколы» теперь в «трудиках»

За второе «проходное» место боролись три коллектива, обменявшиеся победами друг над другом. Только вот виктория «Алга групп — Трудовые резервы» над «Теплобоксом» 10:2, выглядела солиднее, чем ее же поражение от «Рубина Медиа» — 1:2, как и поражение медийных «рубиновцев» от «Теплобокса». А после того, как «Алга групп — Трудовые резервы» в важнейшем матче разгромили «Кукмара Бабая» 4:0, они застолбили за собой 2-е место и прошли в финальный этап.

У «трудиков» еще больше бывших «соколов», аж целый квартет — Наргиз Абдуллин, Данил Воронов, Никита Кисляков, Максим Малинин. На тренерском мостике — отцы-командиры Кирилл Кисляков и Владимир Баранов, на поле — сыны-футболисты Илья Баранов и уже названный Никита Кисляков, «дяди» из административного штаба — Сергей Кириллин и Александр Громыко. Эта смесь молодости и опыта наколотила за семь матчей группового этапа 28 голов. Больше только у игроков команды «Стрела — История улыбки», которые забили 31 мяч, в заключительном туре разгромив неуступчивый «Теплобокс» — 5:2.

В финальную часть турнира выходят только две команды. Но предварительный этап чемпионата Татарстана, помимо отбора в финал, выполняет и функцию просмотра команд, изменившихся в период межсезонья.

3-е место занял «Медиа Рубин», возглавивший трио середняков. У рубиновцев — 13 очков, у «Кукмара Бабая» и «Теплобокса» — по 10. Они обменялись победами друг над другом. «Медиа Рубин» обыграл «Кукмара Бабая», «кукморцы» были сильнее «Теплобокса», а тот обыграл медийщиков.

Рустэм Канипов, рулевой «Алга групп — Трудовые резервы». Реальное время / realnoevremya.ru

В чем схожесть «Медиа Рубина» со сборными Бельгии и Германии

«Медиа Рубин» собрал самый титулованный состав: с чемпионом России 37-летним Евгением Баляйкиным, чемпионом России среди ДЮСШ Александром Кузнецовым, ветеранами — 38-летним Никитой Теленковым и 34-летним Виктором Тимофеевым. Теленков — один из воспитанников легендарного челнинского наставника Геннадия Кадыльского, у которого выросли игроки сборной России Владислав Игнатьев и Алексей Козлов. Один из воспитанников Кадыльского (набор 1986—1988 годов рождения) — Евгений Черемисин был в системе казанского «Рубина», играя за «Рубин 2». Плюс в профессиональных командах выступали Александр Викторович Бухаров («Нефтехимик»), Сергей Бреев («Оренбург»), Рустем Халиуллин («Сибирь»). Что касается Теленкова, он еще в прошлом году был в профессиональной команде, играя за новотроицкую «Носту».

Сразу трое медийщиков старше главного тренера команды, 33-летнего Романа Шапшинского. На чемпионате Европы немец Юлиан Нагельсманн (36 лет) тоже был моложе Мануэля Нойера (38 лет), а еще трое Оливер Бауман, Тони Кроос и Томас Мюллер были почти что его ровесниками. В сборной Бельгии под руководством 38-летнего Доминико Тедеско были Ян Вертонген (37 лет), Аксель Витсель (35 лет), плюс в отборе играл Тоби Алдервейрелд, завершивший карьеру в сборной.

Финишировавший четвертым «Теплобокс» заинтересовал 16-летним полузащитником Ю Ир Сеном — тезкой корейского генсека Ким Ир Сена. Футболистами-азиатами татарстанских болельщиков не удивишь, первым был Клим Ву, игравший на всероссийском уровне за «КНИТУ-КАИ». Там его одноклубником был Норик Авдалян, играющий сейчас за команду «Кукмара Бабай». Ю Ир Сен станет вторым в этом списке огромного интернационального сообщества, которое объединяет любительский футбол. За командой Марата Абдуллина интересно будет понаблюдать в развитии, поскольку он собрал коллектив из своих воспитанников ДЮСШ «Савиново», и по возрасту это самый молодой участник зимнего чемпионата республики в казанской зоне.

Челнинская «Турбина-Строитель» предварительно заняла первое место в Закамской зоне. Реальное время / realnoevremya.ru

Тем не менее, «Теплобокс» уже опередил «Кукмара Бабая» с Александром Панцыревым и Никитой Михайловым. Звездного Эльмира Набиуллина поменяли в составе его ровесник Алексей Курзенев и Норик Авдалян из «Медиа Рубина». В заявке опытные Алмаз Аскаров, Руслан Казаков, которые пока не играли, видимо, из-за того, что были заняты в футзале. Их заменяли другие «бабаи», менее мастеровитые, но более возрастные. В целом выступление «Кукмара Бабая» на турнире получилось разбалансированным. 3:2 сменялись на 2:8, 4:1 чередовались с 0:4.

Аутсайдеры стадии казанского отбора

Команда «Трудовые резервы», которую тренирует известный в прошлом миньщик Алексей Говорков, выступавший за «Приволжанин», заняла 6-е место. На предпоследнем, седьмом, в казанской подгруппе расположился «Спортсмен», опередивший «Динамо». У динамовцев в воротах Адель Кафанов, чье отчество Витальевич дает понять, что вратарская династия Кафановых может рассчитывать на продолжение. Но в целом юные футболисты оказались в числе немногих, кто не смог преподнести подарок обществу ФСО «Динамо» к его 100-летнему юбилею, как это было по итогам прошлогоднего зимнего чемпионата, когда динамовцы заняли 1-е место.

Динамовцы Александр Ивлев (главный тренер) и ветеран Дмитрий Орлов в прошлом году выиграли зимний чемпионат, преподнеся подарок к 100-летию «Динамо РТ». Реальное время / realnoevremya.ru

Рассказывать о командах из закамской зоны можно будет по окончании группового этапа. Поскольку там было заявлено шесть команд, то отборочный турнир продолжится, поскольку команды разделятся на группы по три. Лидеры Закамья — юниоры из нижнекамского «Нефтехимика» и две опытные команды — «Алабуга» из Елабуги и «Турбина — Строитель» из Набережных Челнов — определят двух участников финала зимнего чемпионата Татарстана. А в это время часть казанских команд должна принять участие в традиционном турнире на призы федерации футбола Татарстана.

До последнего тура отбора лидировал «Нефтехимик», обыгравший «Турбину — Строитель», а челнинцы, в свою очередь, переиграли прошлогоднего триумфатора «Алабугу». Но 1 февраля в Нижнекамске состоялся заключительный матч турнира, на который гости приехали на общественном транспорте, а хозяева съезжались чуть ли не со всего Татарстана и не только. Дело в том, что елабужане выбрали в качестве хозяйского стадиона — «Чулман Арену», находящуюся в Нижнекамске, поэтому «нефтехимикам» не сложно было туда добираться. А вот елабужане собирали состав: главный тренер Владимир Барышев, а также Роман Максимов, Искандер Сибгатуллин, Умид Сулейманов. Из Челнов приехали Роман Ушаков, Артур Филимонов, Арсен Хасанов, Антони Чиковани, Илья Шабанов. Из Казани должны были подтянуться Адиль Мухаметзянов, Алмаз Насыбуллин, Егор Тушев, плюс два бывших «стрелка» Адель Бариев и Артем Бердов. Из Ижевска — Дмитрий Бешляга.

В межсезонье команду пополнили голкипер Валерий Ионин, кстати, новичок «Алабуги» с большим опытом выступления в чемпионате Крыма, где он играл за «Алустон», а в прошлом сезоне за «Ялту». Плюс еще один экс-крымчанин Никита Никитенко из «Керчи», Амир Гарифуллин из «Твери», Линаз Кадерметов из нижнетагильского «Уральца». Этот коллектив, собранный в межсезонье, сумел в последнем туре одержать победу в Нижнекамске со счетом 3:0, заняв 2-е место. Теперь в Закамском полуфинале Челны, Елабуга и Нижнекамск определят две лучшие команды для участия в финале зимнего чемпионата Татарстана.