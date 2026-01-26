«Ак Барс» готовится к серийному производству «Метеоров»

Ожидается, что массовая сборка будет налажена к 2028—2029 годам и в год будет выпускаться по 6—8 судов

Фото: Динар Фатыхов

Гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил ТАСС о планах по запуску серийного производства скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020». Ожидается, что серийное производство будет налажено к 2028—2029 годам.

По словам Мистахова, при выходе на серийное производство предприятие сможет выпускать 6—8 судов ежегодно. В настоящее время корпорация ведет переговоры о новых контрактах с компанией «Флот РТ», которой уже переданы четыре судна данного типа.

Особое внимание уделяется модернизации проекта: разработан улучшенный вариант «Метеора» с увеличенной пассажировместимостью до 160 человек. При этом новые суда сохранят прежние показатели расхода топлива, что сделает их эксплуатацию более выгодной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект развивается в рамках направления по расширению гражданской продукции корпорации. Существующие суда уже доказали свою эффективность, что создает предпосылки для дальнейшего развития данного направления производства.

В октябре в Казани спустили на воду «Метеор-2020» — речной пассажирский теплоход на подводных крыльях нового поколения под названием «Герман Серебренников». Это было уже четвертым судном такого класса, пополнившим флот республики за последние несколько лет. Гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин рассказал о том, во сколько обошлось его строительство, как изменится пассажирский сервис и какие маршруты планируется освоить в ближайшем будущем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова