В Татарстане утвердили программу развития агроэкспорта до 2030 года

Программа включает комплекс мер по увеличению производства экспортной продукции, развитию инфраструктуры и поддержке предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана принял распоряжение о развитии экспорта продукции агропромышленного комплекса на ближайшие пять лет — на 2026—2030 годы. Документ направлен на повышение конкурентоспособности татарстанской сельхозпродукции на мировом рынке.

Программа включает комплекс мер по увеличению производства экспортной продукции, развитию инфраструктуры и поддержке предприятий. Особое внимание уделяется обеспечению фитосанитарного и ветеринарного благополучия региона.

В рамках программы планируется активно привлекать новых экспортеров, в том числе представителей малого бизнеса. Для этого будут организованы обучающие мероприятия и оказана поддержка в выходе на зарубежные рынки. Ранее в республике разработали план развития экспорта продукции агрокомплекса республики.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Важным направлением станет развитие транспортно-логистической инфраструктуры, включая модернизацию транспортной системы и создание новых мегаэлеваторных комплексов.

Отдельное внимание уделяется продвижению халяльной продукции на внешних рынках. Планируется создание специального каталога экспортной продукции и развитие взаимодействия с зарубежными партнерами.

Контроль за реализацией программы возложен на заместителя премьер-министра Татарстана — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова. Напомним, что в Татарстане в 2026 году на развитие сельхозтерриторий направят почти 13 млрд рублей.

Наталья Жирнова