Спрос на халяльные продукты из Татарстана в ОАЭ вырос на 32%

Раис республики и министр сельского хозяйства России посетили стенд республики на мировой выставке пищевой промышленности Gulfood в Дубае

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетили стенд республики на мировой выставке пищевой промышленности в Дубае. Об этом сообщила пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова.



В текущем году площадь стенда Татарстана была увеличена практически вдвое, что отражает растущий интерес местных производителей к расширению международного сотрудничества. Особое внимание уделяется продвижению продукции, соответствующей стандартам «Халяль». Известно, что участие региона в выставке продолжается уже шестой год подряд. По итогам предыдущей экспозиции в 2025 году татарстанским производителям удалось заключить 20 экспортных контрактов.

Экспортный потенциал агропромышленного комплекса республики демонстрирует впечатляющие результаты. Общий объем экспорта АПК Татарстана за прошлый год достиг $512 млн. Из этой суммы $45 млн приходится на продукцию «Халяль». Значительный рост показателей наблюдается в торговле с ОАЭ. По итогам 2025 года экспортные показатели в этом направлении увеличились на 32%.

Ранее Рустам Минниханов и Оксана Лут открыли российский стенд в Dubai Expo City.

Наталья Жирнова