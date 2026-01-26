Россельхознадзор выявил нарушения на Челнинском МПК «Курчинский»
В ходе инспекции были выявлены нарушения технических требований при производстве продукции
Управление Россельхознадзора по РТ осуществило внеплановую выездную проверку ООО ПКФ «Бенифит» — мясоперерабатывающего комбината «Курчинский». Проверка была согласована с прокуратурой Татарстана.
В ходе инспекции были выявлены нарушения технических требований при производстве продукции. Отмечается, что все они были устранены предприятием до завершения контрольного мероприятия.
По результатам проверки в отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении на основании статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Ранее Россельхознадзор обнаружил производимое в Татарстане мясо с антибиотиками.
