США готовятся выдать лицензию на добычу нефти в Венесуэле — Bloomberg

Цель предполагаемого шага — привлечь компании, связанные с США, к наращиванию объемов нефтедобычи в Боливарианской Республике

Соединенные Штаты готовятся выдать генеральную лицензию на добычу нефти в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Министерство финансов США может опубликовать соответствующий документ уже на текущей неделе.

Цель предполагаемого шага — привлечь компании, связанные с США, к наращиванию объемов нефтедобычи в Боливарианской Республике. Это продолжение линии на постепенное смягчение ограничений в отношении венесуэльской нефтяной отрасли.

Напомним, что в конце января текущего года американские власти уже пошли на частичную либерализацию режима санкций: было разрешено проведение ряда операций с венесуэльской нефтяной отраслью, включая взаимодействие с государственной нефтяной компанией PDVSA. При этом в выданной лицензии четко прописаны условия: все операции обязаны соответствовать американскому законодательству, а любые спорные вопросы подлежат рассмотрению исключительно в судебных инстанциях США.

Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти — по данным ОПЕК, доказанные запасы страны на начало 2025 года оцениваются примерно в 303,2 млрд баррелей, что ставит ее на первое место в мире по этому показателю. Однако многолетние санкции, экономические трудности и инфраструктурные проблемы существенно снизили объемы добычи: если в начале 2000‑х годов Венесуэла добывала свыше 3 млн баррелей в сутки, то к 2025 году этот показатель сократился до уровня около 800 тыс. баррелей в сутки.



Рената Валеева