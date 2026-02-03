В Казани водителя Mercedes наказали за дрифт на Горьковском шоссе

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали молодого водителя, устроившего дрифт на Горьковском шоссе. 20‑летний казанец многократно вводил автомобиль в неуправляемый занос, нарушая ПДД. Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях — ее опубликовал телеграм‑канал Госавтоинспекции по Казани.

В ходе административного расследования выяснилось, что молодой человек управлял чужим автомобилем. Владельцем Mercedes оказалась 52‑летняя жительница Казани. В отношении водителя составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ:

ч. 1 ст. 12.15 — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, в том числе опасное вождение»;

ч. 2 ст. 12.37 — «Неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности».

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в его отношении может быть возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Напомним, 30 января около 14:00 по московскому времени на улице Мулланура Вахитова был зафиксирован аналогичный эпизод: водитель автомобиля ВАЗ‑2107 устроил дрифт. Госавтоинспекция Татарстана обнаружила видео с нарушением в соцсетях и приняла соответствующие меры.



Рената Валеева