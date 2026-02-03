Татарстан вошел в число регионов‑лидеров по активности заявителей на изобретения

Наибольшее число заявок приходится на сегменты одежды и обуви

Роспатент подвел итоги работы за 2025 год. Как сообщил на пресс‑конференции глава Роспатента Юрий Зубов, наибольшее число заявок приходится на сегменты одежды и обуви (18% от общего числа), а также программного обеспечения и электроники (17,5%).

В сфере услуг лидируют заявки, связанные с продажей, рекламой и продвижением товаров — на них приходится 39% обращений. Еще 18% заявок касаются образования, развлечений и фитнеса. Всего за год в Роспатент поступило свыше 156 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Примечательно, что инициаторами чаще выступали физические лица: на их долю пришлось 55% обращений, тогда как юридические лица подали 45%.

Помимо товарных знаков, Роспатент рассмотрел 48 327 заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Несмотря на сокращение числа иностранных заявок, отечественные разработчики обеспечили прирост по объектам патентного права.

Наиболее динамичный рост наблюдается в отдельных технологических направлениях. Так, в сфере медицинских технологий российские заявители подали свыше 3 тысяч заявок на изобретения — это на 16,6% больше, чем в 2024 году. Существенно увеличилась активность в области пищевой химии: число заявок выросло на 35,7%. В сегменте экологических технологий прирост составил 27%.

Среди регионов‑лидеров по заявительской активности в сфере изобретений Зубов назвал Москву, Санкт‑Петербург, Московскую область, Татарстан и Краснодарский край.



Рената Валеева