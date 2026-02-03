Сенатор Грэм* призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk

Свою инициативу он связал с ночной атакой, произошедшей накануне

Американский сенатор Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Соответствующее заявление он разместил 3 февраля в социальной сети X, связав свою инициативу с ночной атакой, произошедшей накануне.

По мнению сенатора, предоставление Украине ракет Tomahawk могло бы стать «переломным фактором в военном плане». Грэм* также указал на неэффективность текущих мер давления на Россию и выступил за усиление экономического воздействия, в частности через ограничение закупок российской нефти зарубежными странами. В качестве примера он привел Индию, которая, как он утверждает, существенно сократила объемы закупок российского сырья.

При этом ранее президент Трамп уже принимал решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Это решение последовало после его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в середине октября. Как отмечалось в публикациях, именно этот разговор повлиял на позицию американского президента.

Напомним, что еще 23 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала о рассмотрении в Белом доме различных вариантов поддержки Украины, включая возможную поставку ракет Tomahawk. В материале подчеркивалось, что администрация президента США признает: существующие гарантии безопасности для Киева пока нельзя считать достаточно надежными.



Рената Валеева