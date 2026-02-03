Испания запретит соцсети для лиц младше 16 лет

О планах ввести ограничение заявил премьер‑министр страны

Фото: Динар Фатыхов

Власти Испании выступили с инициативой запретить лицам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Цель предлагаемой меры — защита несовершеннолетних от потенциальных угроз в цифровой среде. Об этом во вторник сообщил Bloomberg.

О планах ввести ограничение заявил премьер‑министр Испании Педро Санчес в ходе выступления на саммите в ОАЭ. «Сегодня наши дети попадают в пространство, в котором они никогда не должны были ориентироваться самостоятельно. Мы больше не будем с этим мириться», — подчеркнул он.

Санчес также подверг критике крупнейшие мировые технологические компании. По его словам, на их платформах распространяется запрещенный контент, включая материалы сексуального характера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива испанских властей вписывается в общемировой тренд на ужесточение регулирования цифрового пространства для детей и подростков. Ранее аналогичные шаги рассматривали или предпринимали другие страны. В частности, власти Австралии и Франции ограничили доступ несовершеннолетних к социальным сетям.

В январе 2026 года стало известно, что правительство Финляндии готовит запрет на пользование социальными сетями для лиц моложе 15 лет. Премьер‑министр страны Петтери Орпо обосновал это решение заботой о здоровье молодежи: по его словам, чрезмерное времяпрепровождение перед экраном сокращает время на физическую активность, что негативно сказывается на самочувствии подрастающего поколения.



Рената Валеева