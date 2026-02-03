США сбили иранский беспилотник у авианосца «Авраам Линкольн»

Параллельно развивались события в Ормузском проливе, где вооруженные катера предприняли попытку задержать американский танкер

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы США уничтожили иранский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к атомному авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По имеющейся информации, беспилотник модели «Шахед‑139» был сбит истребителем F‑35. Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе.

Параллельно развивались события в Ормузском проливе. Как сообщил телеканал CBS News, вооруженные катера Корпуса стражей исламской революции предприняли попытку задержать американский танкер Stena Imperative.

Британская компания по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech уточнила детали инцидента: к судну под американским флагом приблизились три пары небольших иранских вооруженных катеров. Это произошло примерно в 16 морских милях к северу от побережья Омана. Иранские военные вышли на связь по радио и приказали капитану остановить двигатели и подготовиться к абордажу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Танкер не подчинился требованию: судно увеличило скорость и продолжило движение, при этом оно ни разу не заходило в иранские территориальные воды. В настоящее время Stena Imperative сопровождает американский военный корабль.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, во вторник днем танкер следовал по маршруту в направлении порта Ситра (Бахрейн). Планируемая дата прибытия — 5 февраля 2026 года.



Рената Валеева