Суд отложил решение по парку усадьбы Нарышкиных-Паулуччи под Казанью

Ранее эксперт выразил мнение о необоснованности включения парка в единый государственный реестр объектов культурного наследия

Фото: Динар Фатыхов

Апелляционный суд Татарстана принял решение отложить рассмотрение вопроса о статусе объекта культурного наследия «Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи». В рамках судебного разбирательства было принято решение о привлечении к процессу аттестованного эксперта Владимира Авдеева, который подготовил заключение относительно статуса объекта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Спор вокруг парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи возник после подачи иска собственником участка Романом Гущиным, который пытается добиться отмены статуса объекта культурного наследия для парка. В связи с этим по его инициативе была назначена судебная экспертиза, проведенная экспертом Владимиром Авдеевым.

В своем заключении Авдеев выразил мнение о необоснованности включения парка в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, указав на ошибки в проведенной государственной историко-культурной экспертизе.

Однако Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выступил с опровержением, заявив, что экспертиза Авдеева содержит процессуальные и юридические ошибки, из-за чего ее результаты не могут быть приняты во внимание. В заседании суда принял участие председатель комитета Иван Гущин.

Теперь суд принял решение о необходимости личного участия эксперта Авдеева в процессе, где он будет обязан ответить на вопросы, поставленные комитетом Татарстана. Рассмотрение дела продолжится после получения ответов эксперта.



Рената Валеева