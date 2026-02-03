Министр здравоохранения Мурашко лично оказал помощь пострадавшему в ДТП

У пострадавшего диагностированы перелом ноги и повреждение глаза

Фото: Динар Фатыхов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал экстренную помощь пострадавшему в дорожно‑транспортном происшествии на Минском шоссе в Московской области. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в комментарии РИА «Новости».

По данным источников, в момент аварии водитель остановился на обочине из‑за технической неисправности автомобиля, после чего в него на высокой скорости врезался другой транспорт. Мурашко, который в это время направлялся на работу, остановился, оценил состояние пострадавшего и оказал первую помощь. Министр, имеющий врачебное образование, ввел пострадавшему обезболивающее и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пострадавший был госпитализирован — при этом министр лично сопроводил его до медучреждения. Известно, что у пострадавшего диагностированы перелом ноги и повреждение глаза. В ближайшее время ему предстоит хирургическое вмешательство.

Рената Валеева