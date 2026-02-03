Горьковская железная дорога в январе 2026 года перевезла почти 3 млн пассажиров

Это на 0,6% меньше, чем в январе 2025 года

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года Горьковская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») обслужила почти 3 млн пассажиров. С вокзалов и станций магистрали отправились 2,9 млн человек — на 0,6% меньше, чем в январе 2025 года, сообщили в пресс-службе.

При этом наблюдалась разнонаправленная динамика по категориям перевозок. В дальнем следовании было перевезено 768 тыс. пассажиров, что на 1% превышает показатель января прошлого года. В пригородном сообщении зафиксировано снижение: 2,15 млн пассажиров, или на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Пассажирооборот за первый месяц 2026 года составил 870 млн пассажиро‑километров, продемонстрировав рост на 0,9%, по сравнению с январем 2025 года. В дальнем следовании этот показатель достиг 763 млн пассажиро‑километров (+1%), в пригородном сообщении — 107 млн пассажиро‑километров (+0,4%).

Горьковская железная дорога охватывает территорию 15 субъектов Российской Федерации: восемь областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), шесть республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.

Напомним, ГЖД назначила дополнительные поезда на маршруте Казань — Москва в связи с повышенным спросом в праздничные дни.

Рената Валеева