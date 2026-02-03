Джеффри Эпштейн пытался встретиться с Ириной Шейк в День святого Валентина

Не удается однозначно установить, состоялась ли их встреча в итоге

В материалах по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США, обнаружили свидетельства попытки финансиста Джеффри Эпштейна организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля 2012 года — в День святого Валентина. Об этом пишет РИА «Новости».

В письме от 13 февраля 2012 года ассистентка Эпштейна Лесли Грофф обратилась к другу Шейк Рамзи Эльхоли со следующим запросом: «Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк. Будет ли Ирина... свободна завтра, 14‑го, в 17:30». На следующий день Грофф отправила Эпштейну расписание, где встреча с Шейк была отмечена без указания точного времени. Примерно через час финансист получил обновленный вариант расписания — в нем также не было конкретного времени, но присутствовала пометка о том, что Грофф ожидает ответа от Эльхоли.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сам Эпштейн также контактировал с Эльхоли по поводу возможной встречи. 12 февраля он ответил «да, конечно» на вопрос о желании встретиться с моделью на неделе. 13 февраля финансист поинтересовался у собеседника, как тот познакомился с Ириной Шейк, сопроводив вопрос извинениями за опечатки в сообщении.

При этом из опубликованных документов не удается однозначно установить, состоялась ли встреча Эпштейна и Шейк в итоге.



Напомним, в 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.

Рената Валеева