Завтра в Казани похолодает до минус 31 градуса

В этот день возможен небольшой снег, местами — слабая метель

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 4 февраля ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра республики, в этот день возможен небольшой снег, местами — слабая метель.

Ветер будет северо‑западный, а днем сменится на юго‑западный, его скорость составит 4—9 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с. Температурный режим будет следующим:

ночью и утром — от 23 до 28 градусов, при прояснениях — до 31;

днем — от 19 до 24.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 5 февраля, в республике также прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ночные температуры составят от 23 до 28, а при прояснениях могут опуститься до 33 градусов. Днем ожидается от 11 до 16, местами — до 21. Гололедица на дорогах сохранится.

Подробнее о погоде на этой неделе — в материале «Реального времени».



Рената Валеева