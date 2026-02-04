Лавров: Зеленский думает только о собственном выживании

Ранее Зеленский заявил о готовности идти на компромиссы, при условии что и Россия проявит аналогичную готовность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника, высказал жесткую оценку позиции президента Украины Владимира Зеленского. Глава российского дипведомства заявил, что, по его мнению, Зеленский «ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании».

Лавров прокомментировал недавнее заявление украинского лидера, сделанное после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский тогда заявил о готовности идти на компромиссы, при условии что и Россия проявит аналогичную готовность.

— Это настолько бесстыдное замечание. Но я не удивляюсь, потому что этот человек ни стыда ни совести не имеет и абсолютно не думает ни о чем, кроме своего выживания, — подчеркнул министр.

Лавров также высказал предположение о том, что любой «мало‑мальски честный и понятный» мир на Украине будет означать для Владимира Зеленского не только завершение политической карьеры, но, возможно, и более серьезные последствия.

Ранее Лавров напомнил о позиции президента Владимира Путина, который ранее подтверждал заинтересованность в дипломатическом разрешении кризиса, но исключительно на основе заявленных российских интересов.



Рената Валеева