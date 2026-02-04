Al Hadath: похороны сына Каддафи пройдут 6 февраля в Бени‑Валиде

Он не занимал государственных должностей, но до падения режима в 2011 году играл заметную роль во внешнеполитических переговорах

Похороны Сейфа аль‑Ислама — второго сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — запланированы на 6 февраля в городе Бени‑Валид. Он расположен к югу от Триполи в муниципалитете Мисурата. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в семье Каддафи, передает ТАСС.

Согласно информации источника, Сейф аль‑Ислам будет похоронен в том же месте, где покоится его младший брат Хамис, погибший в 2011 году. В настоящее время семья ожидает решения прокуратуры о передаче тела из Эз‑Зинтана. Процедура пройдет в присутствии миссии ООН.

Ранее египетский портал Al‑Youm as‑Sabia сообщал, что командование Ливийской национальной армии (ЛНА) якобы согласилось на просьбу семьи похоронить Сейфа аль‑Ислама в Сирте — городе на востоке страны, где родился Муаммар Каддафи. Однако официальных подтверждений от ЛНА не поступало.

О гибели 53‑летнего Сейфа аль‑Ислама первым сообщил во вторник телеканал Libya al‑Ahrar, указав, что инцидент произошел в Эз‑Зинтане. В среду генпрокуратура Ливии подтвердила смерть от огнестрельного ранения.

Сейф аль‑Ислам не занимал государственных должностей, но до падения режима в 2011 году играл заметную роль во внешнеполитических переговорах. После событий арабской весны его приговорили к смертной казни, однако позднее приговор отменили. В 2021 году он выдвинул кандидатуру на пост главы государства в рамках несостоявшихся парламентских и президентских выборов. Реакция была противоречивой: в одних регионах прошли протесты против его участия, в других — видели в нем потенциального лидера, способного объединить страну.

Бени‑Валид исторически считался одним из главных оплотов режима Каддафи. После 2011 года город стал убежищем для сторонников бывшего лидера и долгое время оставался очагом сопротивления.

Рената Валеева