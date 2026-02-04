Делегации США, России и Украины завершили первый день переговоров в ОАЭ

Переговоры возобновятся в четверг поздним утром по местному времени

Фото: Реальное время

В Абу‑Даби завершился первый день очередного раунда трехсторонних консультаций по украинскому урегулированию с участием делегаций США, России и Украины. О ходе переговоров сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, разместивший информацию в соцсети X со ссылкой на источник. По его данным, переговоры возобновятся в четверг поздним утром по местному времени.

Состав делегаций подтвердил МИД ОАЭ, опубликовав фотографии с места встречи. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, бизнесмен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также министр армии США Дэниел Дрисколл. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В составе украинской делегации присутствует, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Нынешний раунд переговоров — не первый в Абу‑Даби. Предыдущий прошел 23—24 января. По информации Axios, ссылающегося на неназванные американские официальные лица, те переговоры оценивались как продуктивные: стороны обсудили весь комплекс спорных вопросов. В повестку вошли ситуация в Донбассе, статус Запорожской АЭС, а также возможные меры по деэскалации, которые могут потребоваться после завершения конфликта.



Рената Валеева