ФАС проверит обоснованность цен на хлеб и булочные изделия

В случае выявления нарушений служба готова принять меры антимонопольного реагирования

ФАС объявила о планах изучить обоснованность установления оптово‑отпускных цен на хлеб и булочные изделия. Проверки затронут продукцию из пшеничной и ржано‑пшеничной муки, произведенную региональными участниками рынка, сообщили в пресс-службе.

В рамках анализа ведомство намерено детально рассмотреть финансово‑экономические показатели как производителей хлебобулочных изделий, так и сбытовых организаций за 2025 год. В случае выявления нарушений ФАС готова принять меры антимонопольного реагирования.

Сегодня, 4 февраля, ФАС сообщила о старте анализа структуры цен на рыбную продукцию. Ведомство запросило данные у 70 компаний и сейчас изучает ценовую динамику и рыночные механизмы в отношении ряда видов рыбы — минтая, трески, пикши, сельди и горбуши. На основе собранной информации ФАС подготовит предложения по мерам экономического регулирования.



