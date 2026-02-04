Татарстанцам напомнили о регистрации домашних собак

Щенки должны быть оформлены в системе до достижения ими трех месяцев

Фото: Михаил Захаров

Власти Татарстана напомнили владельцам домашних животных об обязательной регистрации собак и административной ответственности за несоблюдение этой нормы. Разъяснения были опубликованы в официальном сообществе республики в национальном мессенджере MAX.

Согласно действующим правилам, все собаки старше трехмесячного возраста подлежат постановке на учет. Для вновь приобретенных взрослых животных установлен срок регистрации —30 дней с момента покупки, а щенки должны быть оформлены в системе до достижения ими трех месяцев.

Процесс регистрации разделен на два ключевых этапа: медицинский и информационный. Сначала питомец должен пройти осмотр у ветеринарного врача, который вводит под холку животного идентификационный микрочип. Устройство размером с рисовое зерно является безопасным для здоровья и содержит уникальный цифровой код. Провести процедуру чипирования можно в любой лицензированной ветеринарной клинике. На втором этапе владельцу необходимо обратиться в государственное ветеринарное объединение по месту жительства для внесения данных о собаке в федеральную систему «Хорриот».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За игнорирование требований законодательства предусмотрена система штрафных санкций. При первичном выявлении отсутствия регистрации владельцу может быть вынесено предупреждение или назначен административный штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение одного календарного года сумма штрафа возрастает до пяти тысяч рублей.

Напомним, в декабре в Татарстане приняли законопроект о регулировании обращения с безнадзорными животными. Власти региона смогут определять критерии отнесения ситуации к экстраординарной в сфере обращения с животными без владельца. Помимо этого, правительство получит право утверждать порядок введения подобного режима и перечень необходимых мер по решению возникших проблем.

Рената Валеева