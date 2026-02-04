Переговоры США и Ирана по ядерной программе отменили: причина — отказ Тегерана

Штаты готовы вернуться к переговорному процессу — при условии, что республика согласится на прежний формат диалога

Переговоры между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана, запланированные на 6 февраля в Омане, не состоятся. Об этом сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию от двух высокопоставленных американских чиновников. По данным источника, отмена произошла из‑за отказа Ирана от ранее достигнутых договоренностей, передает ТАСС.

В публикации Axios также отмечается, что США готовы вернуться к переговорному процессу — при условии, что Иран согласится на прежний формат диалога.

Новость об отмене переговоров оказала заметное влияние на нефтяные рынки. После появления сообщения от Axios ускорился рост стоимости фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE. По данным на 20:38 мск, цена Brent поднялась на 3,42%, достигнув 69,63 за баррель. К 20:43 мск динамика немного скорректировалась: стоимость стабилизировалась на уровне 69,51 за баррель (+3,24%). Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года торговался на отметке $65,31 за баррель, продемонстрировав рост на 3,32%.



Рената Валеева