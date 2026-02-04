Найдено место захоронения первого Героя Советского Союза из Татарстана

Его подразделение первым в истории войны освободило занятый фашистами советский город

Фото: Ринат Назметдинов

В музее‑мемориале Великой Отечественной войны вновь вспоминали подвиг Федора Баталова — легендарного комбата, ставшего первым в СССР Героем Советского Союза из числа уроженцев своей республики. Его контратака у белорусского Жлобина в июле 1941 года сыграла ключевую роль в срыве темпов наступления вермахта и, как позже отмечал маршал Жуков, «помогла обороне Москвы». Об этом сообщили в «Новостях Татарстана» телеканала ТНВ.

В начале войны немецкие танковые колонны продвигались к Днепру. Именно в этот критический момент батальон Федора Баталова пошел в контратаку у Жлобина. Его подразделение первым в истории Великой Отечественной войны освободило занятый фашистами советский город.

Федор Баталов — человек с богатым боевым прошлым. Он участвовал в Гражданской войне, советско‑финской кампании, а затем и в Великой Отечественной. В 1930 году он вернулся в Казань и поступил в школу красных командиров. Баталов владел татарским языком, что впоследствии сыграло свою роль в его военной карьере.

Долгое время судьба комбата оставалась частично неизвестной: было достоверно известно лишь, что он погиб в бою 17 августа 1941 года. Место его захоронения оставалось тайной более 80 лет. Лишь недавно разгадка пришла из белорусской деревни Старая Рудня Жлобинского района.



Рената Валеева