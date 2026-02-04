Лавров: предложенные НАТО гарантии для Киева — отказ от поиска реального мира

Если украинская сторона будет продвигать эти идеи, это станет подтверждением отсутствия заинтересованности Зеленского в окончании конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал текущую дипломатическую повестку и условия потенциального урегулирования украинского конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил сомнение в мирных намерениях официального Киева в контексте подготовки к переговорам в Абу-Даби, передает RT.

Поводом для критики стали недавние заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанные в ходе выступления в Верховной раде. Напомним, генсек альянса предложил схему гарантий безопасности, которая подразумевает развертывание вооруженных сил, авиационную и морскую поддержку со стороны отдельных стран блока сразу после достижения мирного соглашения.

По мнению Лаврова, если украинская сторона намерена продвигать эти идеи на встрече в ОАЭ, это станет дополнительным подтверждением отсутствия заинтересованности Владимира Зеленского в достижении мира. Министр подчеркнул, что уже обсудил данные инициативы с российской делегацией, отметив их деструктивный характер для переговорного процесса.

Касаясь общей позиции Москвы, Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что Россия ни разу не меняла свои требования в рамках политического процесса урегулирования. Министр противопоставил такой подход действиям других участников переговоров, которые, по его выражению, неоднократно «передвигали стойки ворот», меняя условия и договоренности.

Лавров напомнил о позиции президента Владимира Путина, который ранее подтверждал заинтересованность в дипломатическом разрешении кризиса, но исключительно на основе заявленных российских интересов.

Рената Валеева