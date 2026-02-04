В вузах может появиться дисциплина «Русский язык как государственный» по поручению президента

В рамках повышения качества школьного образования будет усилена подготовка учителей начальных классов

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений, направленных на защиту и развитие русского языка. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Одно из ключевых поручений касается внедрения в вузах дисциплины «Русский язык как государственный». Правительству совместно с Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ предстоит разработать соответствующие предложения.

Отдельное внимание уделено поддержке школьного образования в новых регионах. Министерству просвещения поручено создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Эти материалы планируется использовать во внеурочной деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в рамках повышения качества школьного образования будет усилена подготовка учителей начальных классов. При участии Московского педагогического государственного университета планируется совершенствование образовательных программ в педагогических вузах. В частности, предусмотрено увеличение количества учебных часов, отводимых на дисциплину «Русский язык».

Рената Валеева