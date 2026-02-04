МИД: обязательства по ДСНВ больше не имеют силы для сторон

Дипведомство отметило, что не получило от США формальной реакции на предложение о соблюдении лимитов по ДСНВ

Страна намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее Россия заявила о прекращении действия обязательств по российско‑американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление опубликовано МИД РФ. В документе подчеркивается, что стороны более не связаны какими‑либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и вольны в выборе последующих шагов.



Дипломатическое ведомство также отметило, что не получило от США формальной реакции на предложение о соблюдении лимитов по ДСНВ, назвав такой подход американской стороны ошибочным и вызывающим сожаление.

В заявлении МИД дополнительно указано, что Россия сохраняет готовность к решительным военно‑техническим контрмерам для купирования потенциальных угроз национальной безопасности.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В ООН заявили, что мир оказался на пороге ядерного вакуума, а прекращение действия договора назвали «мрачным моментом для мира и безопасности». Агентство Reuters в конце января 2026 года предупредило о рисках начала «безудержной гонки ядерных вооружений» между США и Россией в случае отсутствия новых соглашений.

Ранее президент Дональд Трамп в январе заявил: «Истечет, так истечет. Мы просто заключим соглашение получше», — при этом неоднократно подчеркивая, что подлинный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без учета Китая, учитывая рост его ядерного арсенала. 4 февраля госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Трамп позднее выскажется о ситуации с ДСНВ.



Рената Валеева