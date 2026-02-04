Самозанятые Татарстана нарастили объем госзакупок до 145 млн рублей

Одновременно заметно выросло и число самозанятых, заключивших договоры с госзаказчиками

Фото: Максим Платонов

В 2025 году объем закупок госзаказчиков у самозанятых Татарстана превысил 145 млн рублей. Это на 43 млн рублей больше показателя 2024 года. Об этом сообщили в Минэкономики республики.

Одновременно заметно выросло и число самозанятых, заключивших договоры с госзаказчиками: за год их количество увеличилось почти на 66% и достигло около 220 поставщиков.

Среди наиболее востребованных направлений деятельности самозанятых в республике в 2025 году выделились ремонт и строительство, транспортные и информационные услуги, а также сфера IT. Эти сегменты продемонстрировали устойчивый спрос со стороны госзаказчиков.

Общая динамика развития сектора самозанятых в Татарстане также остается положительной. По данным на январь 2026 года, в республике зарегистрировано около 447 тыс. самозанятых граждан — это более чем на 26% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, самозанятые граждане не будут облагаться новыми налогами до окончания эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход в 2028 году. С 2019 года для самозанятых с доходом до 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход: 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц или ИП.



Рената Валеева