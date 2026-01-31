Культурные и спортивные мероприятия февраля: куда сходить в Казани

Афиша мероприятий на последний месяц зимы

Фото: Реальное время

Февраль в Казани по-настоящему богат на концерты: Вячеслав Бутусов, «Аффинаж», Сергей Лазарев, «Пикник», Юлия Савичева, t.A.T.u., Ваня Дмитриенко. И это еще не все артисты, которые приезжают в столицу Татарстана во второй месяц 2026 года. Помимо концертов, жителей и гостей Казани ждут спектакли от «Квартета И» и Федора Добронравова, благотворительная выставка для помощи бездомным людям, ледовое шоу с Шурале, Шаляпинский оперный фестиваль, лекция про архитекторов, создававших облик Казани, и домашние матчи любимых спортивных команд. Подробнее об этом — в афише «Реального времени».

Концерты

XI фестиваль татарской музыки им. Назиба Жиганова «Мирас»

4, 7 и 11 февраля. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

В Казани с 4 по 11 февраля пройдет XI Фестиваль татарской музыки «Мирас», посвященный в этом году 115-летию композитора Назиба Жиганова. В программе — выступления Государственного академического симфонического оркестра РТ под управлением Рината Халитова, исполнение знаковых произведений композитора, а также концерты, посвященные 140-летию Габдуллы Тукая, и премьерные показы современных музыкальных работ с участием известных солистов республики: «Дардменд», «Тукай», оркестровая сюита из оперы «Орлы Урала», симфония «Алтайские пейзажи», «Новогодняя рапсодия».



Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius)

6 февраля. Казань Экспо. 12+

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят масштабную концертную программу с легендарными хитами Nautilus Pompilius, включающую как любимые публикой композиции, так и редкие треки из творческого наследия группы.



Rocket

8 февраля. Big Twin Arena. 16+

Рэпер, известный благодаря своему особенному стилю, космической тематике и мини-альбому Interstellar, представитель московской хип-хоп-сцены приезжает со своим концертом в столицу Татарстана.

Группа «Моя Мишель»

14 февраля. Korston. 12+

Группа «Моя Мишель», исполняющая трек «Зима в сердце», представит большой сольный концерт с презентацией нового альбома «Ангелы и не очень», в котором сочетаются как нежные, так и дерзкие эмоциональные композиции, уже покорившие слушателей лид-синглом «Город Ангелов».

Группа «Пикник»

17 февраля. СК «Татнефть Арена». 12+

Группа «Пикник» отправляется в юбилейный тур, приуроченный к 45-летию коллектива, 45-летию дебютного альбома «Дым», 25-летию альбома «Египтянин» и 70-летию лидера группы Эдмунда Шклярского. В рамках концерта зрителей ждет масштабное шоу с исполнением хитов группы, дополненное уникальными лазерными технологиями и видеоинсталляциями.

Сергей Лазарев

21 февраля. СК «Татнефть-Арена». 16+

Российский певец, актер и телеведущий приезжает в Казань в рамках своего концертного тура «Шоумен».

Группа «Аффинаж»



22 февраля. Werk. 16+

Группа «Аффинаж» представит концертную программу, в которую войдут как проверенные временем хиты коллектива, так и свежие композиции из текущего творческого цикла. Музыканты готовятся представить публике новые песни, над которыми работали в последнее время.



Юлия Савичева

25 февраля. КСК «Уникс». 6+



Юлия Савичева представит новую концертную программу, в которой прозвучат как хиты из репертуара певицы («Высоко», «Привет», «Если в сердце живет любовь»), так и композиции из свежего поп-рок-альбома «9». Артистка исполнит песни под собственный аккомпанемент на гитаре и ударных инструментах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Symphony of the Cinema. Турецкие сериалы

26 февраля. КСК «Уникс». 12+

Симфоническое шоу, в рамках которого зрители увидят самые эмоциональные сцены культовых турецких сериалов в сопровождении живого исполнения саундтреков симфоническим оркестром. В программе — музыкальные композиции из популярных сериалов разных лет: от исторической саги «Великолепный век» и романтической драмы «Королек — птичка певчая» до современных хитов «Зимородок» и «Клюквенный щербет».



Михаил Шуфутинский

26 февраля. КРК «Пирамида». 16+

Заслуженный артист России представит масштабное концертное шоу. В программе вечера — легендарные хиты артиста, среди которых «Третье сентября», «Еврейский портной», «Наколочка», «Марджанджа» и другие композиции.



Группа t.A.T.u.

27 февраля. Korston. 16+

Легендарная группа t.A.T.u., ставшая символом российской поп-музыки 2000-х годов, возвращается на сцену после длительного перерыва с большим концертом. Зрителей ждет шоу, в программе которого культовые хиты дуэта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ваня Дмитриенко

27 февраля. Казань Экспо. 12+

Ваня Дмитриенко, один из самых перспективных артистов современной российской эстрады, представит масштабное сольное шоу. В программе концерта — как полюбившиеся публике романтические композиции о любви и личных переживаниях, так и свежие работы 2025 года «Вишневый» и «Цветаева».

Постановки

Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина

4, 8, 11, 13, 16, 19, 22 и 26 февраля. Театр оперы и балета им.Мусы Джалиля. 18+

44-й Шаляпинский фестиваль стартовал 30 января и продлится до 2 марта включительно. В феврале поклонников оперы ждет «Пиковая дама», которая состоится 4 февраля. В афишу фестиваля входят также спектакли «Набукко» — 8 февраля, «Аида» — 11 февраля, «Борис Годунов» — 13 февраля, «Тоска» — 16 февраля, «Паяцы» — 19 февраля, «Жизнь за царя» — 22 февраля и «Кармен» — 26 февраля. В спектаклях примут участие солисты и дирижеры ведущих российских и зарубежных театров.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Оскар и Розовая мама»

2 февраля. Театр на Булаке. 12+



Трогательная постановка по произведению Эрик-Эммануила Шмитта «Оскар и розовая дама» рассказывает пронзительную историю десятилетнего мальчика, которому предстоит прожить насыщенную жизнь всего за десять дней.

«Мерак»

2, 8 и 15 февраля. Бар Mr. Willard. 18+

Иммерсивный спектакль «Мерак» представляет собой уникальное театральное действо, где зрители погружаются в атмосферу бара Восточной Европы 90-х годов — места, где переплетаются личная драма, абсурд и живая музыка. Постановка построена на философии «мерака» — умения находить радость в простых моментах жизни.



«Ты где-то рядом»

2 февраля. КСК «Уникс». 12+

Продюсерский центр «Федор Добронравов» представляет лирическую постановку «Ты где-то рядом…» — историю любви немолодых людей, где танец становится связующим звеном между героями. Спектакль стал творческим воссоединением давних друзей: актеров Федора Добронравова с Мариной Ивановой, которые 30 лет назад начинали свой путь в театре «Сатирикон» .



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Пассажиры отложенных рейсов»

3 февраля. Казань Экспо. 12+

Премьера нового спектакля «Пассажиры отложенных рейсов» — результат необычной творческой работы «Квартета И», который более полутора лет создавал пьесу и еще полгода искал подходящее название для постановки.

«Село Степанчиково и его обитатели»

4, 5 и 22 февраля. Театр на Горького, 13. 16+

Казанский ТЮЗ представляет премьеру спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского — психологическую драму о провинциальном имении, где мастер манипуляций Фома Опискин втягивает обитателей в сложную игру страстей и амбиций. Постановка раскрывает глубину характеров и неожиданные повороты сюжета в тихом уголке русской глубинки.

«Подыскиваю жену. Недорого»

14 февраля. КЦ «Сайдаш». 16+

В центре комедийной истории — богатый и успешный Игорь, который тщательно подходит к выбору будущей супруги, устраивая для претенденток сложные испытания. Действие разворачивается в скромной однокомнатной квартире, где главный герой, скрывая свое истинное положение, пытается найти настоящую любовь. В спектакле участвуют Андрей Носков, Роман Юнусов, Олег Верещагин, Надежда Ангарская, Мария Кравченко, Марина Федункив и еще много комедийных актеров, известных зрителям.



«Семейка легкого поведения»

19 февраля. КЦ «Сайдаш». 18+

Увлекательная комедия «Семейка легкого поведения», с участием Галины Даниловой и Александра Носика, погружает зрителей в историю загадочной французской семьи. В центре сюжета — молодой Луи, чья жизнь меняется с приездом полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера.



«Бег»

22 февраля. Театр им. Качалова. 16+

Спектакль-фантасмагория «Бег» — пронзительная постановка о судьбах людей в водовороте Гражданской войны. В центре повествования — драматическая история изгнанников на родной земле. Написанная в 1928 году пьеса остается актуальным размышлением о выборе человека перед лицом истории, о судьбе страны и силе любви к родине.

«Люди»

27 февраля. Театр кукол Экият. 18+



Мощный драматический спектакль на татарском «Люди» погружает зрителя в трагические события 1920-х годов, когда Урал и Поволжье охватил страшный голод, унесший жизни тысяч людей. В центре постановки — метафорическое изображение того, как голод становится не просто природным бедствием, а настоящим действующим лицом трагедии, превращающим людей в безвольных марионеток.

Выставки, лекции и конференции

Четвертая Урбан Конференция

6 февраля. Millennium Panorama Hotels. 18+

Одно из ключевых событий строительной отрасли. Участников ждут анализ рынка новостроек Казанской агломерации, дискуссия о применении ИИ в маркетинге и лидогенерации, а также церемония вручения премии «Застройщик года». Среди приглашенных гостей — министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и многие другие.



«Приют человека»

До 1 марта. Галерея современного искусства.

Благотворительный проект Gorizont films представляет фотовыставку работ Артура Назарова, посвященную деятельности фонда «Приют человека», который на протяжении нескольких лет помогает бездомным людям вернуться к нормальной жизни. Экспозиция включает 60 фотографий, раскрывающих личные истории и трагедии.



«Юсуповы. Роскошь сквозь века»

До 5 июля. Центр «Эрмитаж-Казань»



В залах музея после обновления экспозиции представлена уникальная коллекция графики из фондов Государственного Эрмитажа. Особую ценность представляет раздел, посвященный истории рода Юсуповых, где экспонируются миниатюрные портреты представителей семьи и фотографии из фамильного альбома.



Выставка о Фатихе Амирхане

До 6 апреля. Казанский Литературный музей Габдуллы Тукая. 12+



Посетители смогут увидеть личные вещи писателя — сюртук и шляпу, прижизненные издания его произведений, рукописи и открытые письма, афиши постановок пьесы «Неравные» из разных городов. Особое значение имеет полное собрание рукописных тетрадей произведения «Хаят», включающее автографы обеих частей, причем вторая часть считалась утерянной. Дополняют экспозицию художественные работы Альменова, Яруллина, Мифтахова, Сорокина и Семенова.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Шедевры ГМИИ РТ. Иван Шишкин и Кондрат Максимов»

До 3 мая. Галерея «Хазинэ»



Масштабная выставка, объединяющая более 50 произведений двух великих художников — Ивана Шишкина и Кондрата Максимова. Собрание работ Шишкина в ГМИИ РТ занимает третье место по значимости в России после Третьяковской галереи и Русского музея, демонстрируя полное творческое развитие мастера от ученических работ 1850-х годов до зрелого периода. Кондрат Максимов — заслуженный деятель искусств ТАССР, также известный как изобретатель, получивший 27 авторских свидетельств в области механизации лесосплава.



Лекция «Архитекторы, создавшие Казань: Хрщонович, Руш и другие»

12 февраля. «Смена». 12+

На лекции цикла «Языки архитектуры» слушатели познакомятся с архитекторами, определившими облик Казани во второй половине XIX века — периоде активного роста города, когда формировались новые улицы и кварталы. Участники узнают о творчестве Александра Песке, Петра Романова, семьи Бечко-Друзиных, а также о профессиональном противостоянии Льва Хрщоновича и Генриха Руша, чьи выдающиеся постройки до сих пор украшают город.

Стендап

Динара Курбанова

6 февраля. КЦ «Московский». 18+

Восходящая звезда российского стендапа, чей почти детский голос создает яркий контраст с острым и жестким юмором ее выступлений. Ее шутки набирают миллионы просмотров в интернете и собрали сотни тысяч подписчиков.



Реальное время / realnoevremya.ru

Евгений Чебатков

24 февраля. IT-парк им. Башира Рамеева. 18+



Евгений Чебатков представляет новую стендап-программу «На других берегах» — яркое шоу с нетривиальным и лингвистическим юмором. Новая программа посвящена теме жизненной адаптации и поиска себя в современных реалиях, что делает ее особенно актуальной для зрителей.

Детям

«Страна чудес Алисы»

1 февраля. Театр кукол «Экият». 6+



Это современная интерпретация знаменитой сказки, где главная героиня погружается в глубокий сон, полный борьбы за справедливость. В центре сюжета — противостояние юной Алисы с жестокостью и несправедливостью школьного мира, где она выступает против устоявшейся иерархии.

«Малыш и Карлсон. Почти детективная история»

8 февраля. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. 6+



Музыкально-драматическая фантазия по мотивам истории о Малыше и Карлсоне. Главный органист Лада Лабзина представит сочетание художественного слова, песочной анимации и джазовых оттенков органной музыки, мастерски воспроизводя звуки моторчика Карлсона и других эффектов сказки.



«Шүрәле. Ледовая сказка с симфоническим оркестром»

14 февраля. СК «Татнефть-Арена». 6+

Ледовое шоу «Шүрәле» объединит фигурное катание, выступления симфонического оркестра и цирковые номера в воздухе. В программе — сюиты Рустема Абязова по балету Фарида Яруллина и произведения русских композиторов, которые помогут раскрыть историю о лесном духе Шүрәле — одном из самых ярких персонажей татарского фольклора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бэтси

15 февраля. КЦ «Сайдаш». 6+



Бэтси — самый молодой хитмейкер в России и мире, чей трек «Сигма-бой» стремительно завоевал популярность в TikTok по всему миру. На сольном концерте певица исполнит свои главные хиты: «Симпл Димпл», «Капибара» и «Я тебе поставлю лайк».



Трогательный спектакль

27 февраля. Цирк. 12+

Казанский цирк представляет революционный иммерсивный спектакль «Трогательный спектакль» — первый в Татарстане проект, объединяющий формат променада с цирковым искусством. Зрители не просто наблюдают представление, а становятся активными участниками путешествия по тайным уголкам «летающей тарелки», где знакомятся с закулисьем цирка и даже пробуют себя в роли артистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортивные события

Домашние матчи «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

12 и 25 февраля СК «Татнефть Арена». 0+

«Ак Барс» в феврале проведет дома не так много матчей — всего два. Первый пройдет 12 февраля против нижегородской команды «Торпедо», с которой Казань не играла ровно год: крайняя встреча двух клубов была 11 февраля 2025 года в рамках КХЛ. Тогда казанцы были разгромлены — 5:1 в пользу «Торпедо». 25 февраля «Ак Барс» встретится с «Ладой» из Тольятти. В текущем сезоне команды играли друг против друга лишь раз, но и в этом матче «Ак Барс» проиграл своему противнику со счетом 3:4 в пользу «Лады». Сможет ли казанская команда взять двойной реванш?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Единственная игра УНИКСа на домашнем паркете

12 февраля. СК «Баскет-холл». 0+

УНИКС проведет дома только одну игру в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы принимают на своем паркете «Бетсити Парму» из Перми. Команды уже сыграли дважды за сезон-2025/26: в сентябре победу забрал УНИКС с отрывом в 20 очков, а уже в ноябре им ответила Пермь, и игра завершилась со счетом 90:82 в пользу «Бетсити Пармы».

Домашние матчи мужской волейбольной команды «Зенит-Казань»

15 и 22 февраля. Центр волейбола. 0+



У мужской волейбольной команды «Зенит-Казань», как и у «Ак Барса», в этом месяце 2 матча. Первый пройдет 15 февраля против команды из Нового Уренгоя «Факел Ямал», с которой казанцы играли в ноябре в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Тогда «Зенит — Казань» забрало лидерство со счетом 3:1. Следующую игру, которую жители и гости Казани смогут увидеть в феврале, состоится 22 числа против команды «Зенит СПб». Казанцы обыграли питерскую команду 25 декабря в 1/2 финала Суперкубка со счетом 3:2, но в феврале команды встречаются в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru