Перевозки электричками Нижний Новгород — Казань выросли на 10%

В январе — феврале 2026 года услугами поездов серии ЭП3Д воспользовались более 66 тыс. пассажиров

Перевозки межрегиональными электропоездами между Нижним Новгородом и Казанью увеличились на 10% в январе — феврале 2026 года. По данным Горьковской железной дороги, услугами поездов воспользовались более 66 тыс. человек, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

На данном направлении курсируют электропоезда нового поколения серии ЭП3Д, они оснащены камерами видеонаблюдения, дополнительными выдвижными ступеньками, эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены электроподъемники для маломобильных пассажиров.

Поезд курсирует ежедневно. Время в пути составляет 5 часов 55 минут. Из Нижнего Новгорода отправление в 05:10 и 16:08, прибытие в Казань в 11:05 и 22:03. Из Казани — в 05:25 и 15:54, прибытие в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году зафиксирован рост пассажиропотока на межрегиональном железнодорожном маршруте Нижний Новгород — Казань: электричками воспользовались 444 тыс. человек, что на 11% превышает показатель предыдущего года.

Ариана Ранцева