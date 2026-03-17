Госсовет Татарстана назначил Марата Ахметова временным руководителем

10:58, 17.03.2026

Назначение утверждено депутатами на 19-м заседании республиканского парламента

Фото: Динар Фатыхов

Исполнение обязанностей председателя Государственного совета Татарстана возложено на Марата Ахметова.

Решение было принято на 19-м заседании республиканского парламента.

Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Ариана Ранцева

