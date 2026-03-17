Госсовет Татарстана назначил Марата Ахметова временным руководителем
Назначение утверждено депутатами на 19-м заседании республиканского парламента
Исполнение обязанностей председателя Государственного совета Татарстана возложено на Марата Ахметова.
Решение было принято на 19-м заседании республиканского парламента.
Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
