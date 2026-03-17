Случаи гриппа и ОРВИ в Татарстане остаются на сезонном уровне
За последнюю неделю зарегистрирован 11 651 случай, показатель на 49,5% ниже эпидемического порога
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане остается на сезонном уровне, сообщает Роспотребнадзор РТ.
За прошедшую неделю зарегистрирован 11 651 случай ОРВИ и гриппа, что соответствует показателю предыдущей недели и на 49,5% ниже эпидемического порога.
По состоянию на 11-ю неделю доля гриппа составляет 22,5%, при этом доминирует вирус гриппа A.
