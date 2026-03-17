Татарстан возглавил список российских направлений на майские праздники

На республику приходится 17,3% всех отельных бронирований внутри страны

По данным сервиса OneTwoTrip, Татарстан стал самым популярным направлением для отдыха россиян на длинные майские выходные. На республику приходится 17,3% всех отельных бронирований внутри страны, пишет РИА «Новости».

Анализ заказов с 1 по 11 мая показал, что доля зарубежных путешествий выросла на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 40%. Наиболее востребованной страной среди самостоятельных туристов стала Япония (14,3%), за ней следуют Турция (13,6%), Китай (7,4%), Италия и Испания (по 6,7%).

Средняя продолжительность отдыха в России составляет 2,3 дня, за границей — 3,6 дня. Стоимость проживания в отелях Татарстана и других российских регионах в среднем составляет 10,3 тысячи рублей в сутки, за границей — 18,1 тысячи рублей.

Помимо Татарстана, популярными направлениями по России стали Санкт-Петербург (13,8%), Краснодарский край (10%), Калининград (5,2%) и Нижний Новгород (3,8%).

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане число групповых бронирований выросло на 52%.

Ариана Ранцева