Кабмин подготовил законопроект об ужесточении миграционной политики

Иностранцев предлагают выдворять из России за 20 правонарушений, включая участие в несанкционированных митингах и мелкое хулиганство

Фото: Михаил Захаров

Правительство России подготовило для внесения в Госдуму законопроект об ужесточении миграционной политики. Документ разработало МВД, сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, иностранцев могут начать выдворять из России за 20 правонарушений. Среди них — участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам и мелкое хулиганство.

Также в перечень оснований для высылки предлагается включить злоупотребление свободой массовой информации, публикацию инструкций по изготовлению взрывных устройств, распространение запрещенного контента, а также ряд нарушений, связанных с трудовой деятельностью и пребыванием в стране.

В МВД отметили, что сейчас по многим из этих статей депортация применяется по усмотрению суда. Например, за нарушение законодательства о свободе совести иностранного гражданина могут оштрафовать. После принятия поправок высылка станет безальтернативной мерой.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафов по 14 статьям КоАП. В частности, за нарушение правил въезда в Россию, незаконную трудовую деятельность или незаконное привлечение иностранцев к работе штраф может вырасти до 4—7 тыс. рублей вместо действующих 2—5 тыс.

В пояснительной записке МВД указывает, что ужесточение законодательства связано с ростом числа инцидентов с участием иностранных граждан. По данным ведомства, в 2023—2024 годах полиция зафиксировала около 100 эпизодов массовых драк с участием иностранцев, а к ответственности привлекли около 1,5 тыс. человек.

В МВД также считают, что миграционные потоки могут повышать уровень социальной напряженности и использоваться экстремистскими группами для разжигания ксенофобских настроений.

При этом статистика показывает сокращение числа иностранцев в России. По данным МВД, на начало 2026 года в стране находились около 5,7 млн иностранных граждан — примерно на 10% меньше, чем годом ранее. По информации ФСБ, в 2025 году иностранцы совершили 15,6 млн поездок в Россию против 16,7 млн годом ранее.

Ариана Ранцева