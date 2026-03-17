Председатель Госсовета Татарстана подал заявление о досрочном прекращении полномочий

10:13, 17.03.2026

Фото: Динар Фатыхов

Фарид Мухаметшин подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата председателя Госсовета Татарстана.

Дмитрий Зайцев
Справка

Фарид Мухаметшин возглавляет Госсовет Татарстана с 27 мая 1998 года. По состоянию на март 2026 года он непрерывно занимает этот пост уже более 27 лет. Он переизбирался на должность председателя парламента в 2004, 2009, 2014, 2019 и 2024 года.

