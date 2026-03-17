В Татарстане число групповых бронирований выросло на 52%

Регион вошел в число лидеров роста вместе с Ростовской областью (+64%) и Москвой и Подмосковьем (+57%)

Число бронирований отелей и апартаментов компаниями из трех и более взрослых в начале 2026 года увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс путешествия», пишет ТАСС.

По данным аналитиков, пользователи сервиса стали чаще выбирать как крупнейшие туристические центры, так и регионы Центральной России и Поволжья.

Согласно исследованию, наибольший рост бронирований год к году зафиксирован в Ростовской области — на 64%, в Москве и Московской области — на 57%, а также в Республике Татарстан — на 52%.

Кроме того, компании из трех и более взрослых стали чаще выбирать проживание в санаториях: число таких бронирований увеличилось на 37% год к году. Средняя стоимость ночи в 2026 году составляет 14,9 тыс. рублей.

Наиболее популярными регионами для санаторного отдыха стали Краснодарский край (37% от общего числа бронирований), Москва и Московская область (21%), Ставропольский край (13%), Республика Крым (10%) и Кемеровская область (4%).

При этом значительная часть путешественников отправляется в санатории из близлежащих регионов. Так, 21% бронирований приходится на жителей Москвы и Московской области, 15% — на Краснодарский край, еще 4% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Анализ бронирований также показал, что пользователи чаще выбирают короткие поездки на выходные — на них приходится 40% всех бронирований компаниями. На Москву и Московскую область приходится 26% всех бронирований отелей и апартаментов, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 8%, на Краснодарский край — также 8%.

В исследовании использованы обезличенные данные по бронированиям отелей, апартаментов и другого туристического жилья за период с 1 января по 28 февраля 2026 года. Для анализа динамики показатели сравнили с аналогичным периодом 2025 года.

Ариана Ранцева