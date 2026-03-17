В Казани временно отключат воду на нескольких улицах с 23 по 25 марта
Под отключение попадут 19 многоквартирных домов и 18 административных зданий в связи с подключением объектов к централизованным сетям
В Казани запланированы временные отключения воды в связи с подключением объектов к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщает казанский «Водоканал».
С 09:00 23 марта до 06:00 24 марта 2026 года подача воды будет прекращена по адресам: Алебастровая, 7, 7 корп.1, 11, 11 корп.1,2,3; 11а, 11Б, 11/1, 11/2; Тихорецкая, 2 корп.2,3,5; 2 ст.1,2; 2Б корп.2–7; 2в; Магистральная, 77, 77 корп.1–7, 11, 12, 14; 77/1, 77/3, 77в, 77в корп.2; 83; Южно-Промышленная, 1, 1/77а, 1/77Б, 2, 4, 6, 1Б, 1Б корп.1, 2а, 2а/1, 3, 3 корп.1–9, 3а, 3в, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 корп.2, 6г, 6д, 8а. Под отключение попадают 7 многоквартирных домов и 17 административных зданий.
С 09:00 24 марта до 09:00 25 марта вода не будет подаваться по адресам: Дубравная, 61 корп.1–4; 63 корп.1,2; Фучика, 14, 14а, 14в, 20, 14а корп.1,3; 21, 39. Под отключение попадут 12 многоквартирных домов и 1 административное здание.
Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды на время проведения работ.
Ранее Бугульминское ПТС сообщало об аварийном отключении тепла.
