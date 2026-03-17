Мозамбик рассматривает отмену виз для граждан России

09:08, 17.03.2026

В посольстве РФ сообщили, что соглашение о взаимной отмене визовых требований находится на рассмотрении профильных ведомств страны

Мозамбик рассматривает отмену виз для граждан России
Фото: скриншот из видео «Развевающийся флаг Мозамбика / Waving Flag of Mozambique» с канала «PASTA FLAGS & ANTHEMS»

Мозамбик рассматривает возможность полной отмены виз для граждан России, пишет газета «Известия» со ссылкой на российское посольство.

По данным дипмиссии, сейчас ведется согласование соглашения между правительствами России и Мозамбика о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

— В настоящее время ведется процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Мозамбик. Документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика, — сообщили в посольстве.

В дипмиссии также отметили, что переговоры о взаимной отмене виз ведутся и с Зимбабве. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Хараре.

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость въездной визы в Египет подорожает на 20% с 1 марта.

Ариана Ранцева

