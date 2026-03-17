Мозамбик рассматривает отмену виз для граждан России

В посольстве РФ сообщили, что соглашение о взаимной отмене визовых требований находится на рассмотрении профильных ведомств страны

Мозамбик рассматривает возможность полной отмены виз для граждан России, пишет газета «Известия» со ссылкой на российское посольство.

По данным дипмиссии, сейчас ведется согласование соглашения между правительствами России и Мозамбика о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

— В настоящее время ведется процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Мозамбик. Документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика, — сообщили в посольстве.

В дипмиссии также отметили, что переговоры о взаимной отмене виз ведутся и с Зимбабве. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Хараре.

Ариана Ранцева