В Казани объявлен конкурс на туристический кластер у озера Средний Кабан

Проект поддержан Рустамом Миннихановым, реализация планируется за счет частных инвестиций, набережные благоустроят из бюджета республики

В Казани объявлен Международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию туристического кластера у озера Средний Кабан. Инициаторами выступают группа компаний «Агна груп» и мэрия города. Проект одобрен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Реализация планируется за счет частных инвестиций, благоустройство набережных будет финансироваться из бюджета республики, сообщает мэрия.

Туристический кластер разместится в районе улиц Назарбаева и Технической и станет новой точкой притяжения делового туризма и международных мероприятий. Проект предусматривает многофункциональное пространство с отелями на 150 тысяч гостей в год, ресторанным кластером, общественными зонами для встреч и бизнес-кластером. Объект будет интегрирован в рекреационную систему города.

Кроме того, в рамках заседания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС объявлено о разработке архитектурного проекта по трансформации Казанского зооботсада с восстановлением исторической оранжереи, коллекции растений и дома Карла Фукса. Планируется создать современный зоопарк и ботанический сад с образовательным центром, музеем зоологии и ботаники, фуд-зоной и парком с круглогодичными событиями. Архитектурный проект разрабатывается в 2026 году с комплексным анализом территории.

Казанский зооботсад является одним из старейших в Европе. В 2026 году ему исполнится 220 лет. Он был создан указом императора Александра I при Казанском университете как ботанический сад, где формировалась уникальная коллекция лекарственных, декоративных и редких растений.

