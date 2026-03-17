Телевидение теряет позиции как главный источник новостей в России

В марте 2026 года ТВ выбирали только 47% россиян, тогда как в 2010 году показатель достигал 87%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В марте 2026 года телевидение перестало быть главным источником новостей для большинства россиян. По данным ФОМ, его назвали основным источником только 47% опрошенных, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 87%.

При этом телевизор сохраняет высокий бытовой охват: 44% россиян смотрят его почти каждый день, хотя в 2008 году таких было 72%. Доля тех, кто вообще не смотрит ТВ, выросла до 29%.

Интернет постепенно сравнялся с телевидением как источник новостей: 44% используют новостные сайты, 31% — соцсети и мессенджеры, 14% — личное общение.

Возрастной разрыв остается значительным: среди россиян 18—30 лет телевидение выбирают только 16%, а среди граждан 60+ — 82%. Уровень доверия также различается: телевизору доверяют 31%, новостным сайтам — 23%, соцсетям и мессенджерам — 16%.

Эксперты отмечают, что медиапотребление все больше становится смешанным: люди получают новости одновременно из нескольких источников.

Ариана Ранцева