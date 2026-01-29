Татарстан первый в ПФО по объемам оцифрованных архивов, но бесплатного онлайн-доступа не будет

Москва, Марий Эл и Чувашия предоставили документы сервису «Поиск по архивам». Госкомитет Татарстана по архивному делу отказывается, ссылаясь на законодательство

Татарстан вышел в лидеры ПФО по объему оцифрованных архивов. Профильный госкомитет активно продолжает цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. Предприятия и организации республики призывают активнее сдавать свои документы в госархив. При этом онлайн-доступ в него остается платным. Нет планов и передавать данные на открытые платформы. Подробнее — в материале «Реального времени».



По объему оцифрованных дел у Татарстана первое место в ПФО

По объему оцифрованных дел Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО), доложила глава Госкомитета по архивному делу Гульнара Габдрахманова сегодня на заседании итоговой коллегии ведомства. По ее словам, в республике доступны копии 465 тыс. дел.

— В 2025 году архивами республики выявлены интересные по своему содержанию особо ценные документы периода Великой Отечественной войны — 1,1 тыс. единиц хранения, в системе ЕАИС размещены электронные копии 275 тыс. особо ценных дел, — сообщила она.

Также в ПФО Татарстан занимает:

второе место по объему хранящихся дел;

второе место по объему управленческой документации;

второе место по объему аудиовизуальных документов;

шестое место по объему научно-технической документации.

В числе ключевых целей Госкомитета на этот год — дальнейшая цифровизация отрасли.

— Сейчас над этим работаем, внедряем искусственный интеллект. Количество запросов у нас самое большое — 78 тыс. — и ИИ в первую очередь поможет нам здесь, а также в поиске документов, их переводе и подборе, — рассказала Гульнара Габдрахманова.

«Считаем этот показатель недопустимо низким, особенно на фоне экономического и промышленного развития Татарстана»

Однако татарстанские компании недостаточно активно передают данные на хранение, посетовала глава Госкомитета по архивному делу.

— В республике зарегистрировано 96 479 организаций, включенных в статистический регистр хозяйствующих субъектов. Наши источники комплектования — только 7,5% от их общего числа. Считаем этот показатель недопустимо низким, особенно на фоне нынешнего экономического и промышленного развития Татарстана. Если мы не сохраним свидетельства жизни республики сегодня, будущие поколения не узнают, как мы жили, трудились и какой вклад внесли в ее развитие, — подчеркнула она.

Большей ответственности требуют и от ликвидируемых организаций.

— Несмотря на рост числа ликвидаций предприятий в Татарстане — 5,5 тыс. за девять месяцев 2025 года, что на 9,5% больше прошлогоднего показателя, — лишь малая часть из них исполняет требования Федерального закона «Об архивном деле». Ежегодно документы по личному составу передают на хранение в среднем 215 организаций, что указывает на серьезный разрыв между законодательными требованиями и их фактическим исполнением, — сообщила Гульнара Габдрахманова.

Призвала организации передавать данные на хранение и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она поддержала и еще одно направление работы: создание личных архивов участников СВО. В частности, перед муниципалитетами должна быть поставлена задача по формированию архивов героев России, считает вице-премьер республики.

«Это наши деньги, это наше право. А «Яндекс» хочет на этом зарабатывать»

Жители Татарстана могут просмотреть нужные им документы или в здании Госархива в Столбище, или в электронном читальном зале. В первом случае доступ бесплатный, а во втором придется внести платеж. Онлайн-доступ к одной странице стоит в пределах 60 рублей, говорил месяцем ранее экс-директор Госархива Сергей Горохов. При этом заказывать для просмотра нужно сразу все дело. Правда, если читатель знает, какая именно страница ему нужна, он может заказать ее скан.

Еще в начале 2023 года «Яндекс» запустил бесплатный для пользователей сервис «Поиск по архивам» — как говорят в компании, он «помогает быстро находить упоминания людей, населенных пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII—XX веков». На данный момент в каталоге сервиса числятся более 20 учреждений разных регионов России, в том числе госархивы Москвы и Московской области, Ульяновской области, Мордовии, Марий Эл, Чувашии. Татарстан в их число не войдет, заявила Гульнара Габдрахманова, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Нет, ни в коем случае! Это нарушение закона. Это неправильно, у них не было работы по оцифровке документов, — говорит она о присоединившихся к сервису учреждениях. — Мы оцифровывали свои документы за счет бюджетных средств. Это наши деньги, это наше право. А «Яндекс» хочет на этом бесплатно зарабатывать, поэтому это нарушение закона. Мы «Яндексу» ничего передавать не будем, потому что у нас есть своя платформа (речь идет об электронном читальном зале, — прим. ред.).