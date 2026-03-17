Российские военные вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой
Подразделения Украины, по словам военного эксперта Андрея Марочко, были выбиты из населенного пункта за выходные дни
Российские военнослужащие за последние несколько дней вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из Николаевки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
По его словам, операция проходила в течение выходных дней.
— За выходные дни нашим военнослужащим удалось вытеснить украинских боевиков из населенного пункта Николаевка, который под Константиновкой, — сказал Марочко.
Он уточнил, что в настоящее время российские бойцы продолжают бои с разрозненными отрядами ВСУ, которые, по его словам, пытаются удерживать северо-западные окраины населенного пункта.
Ранее «Реальное время» писало, что военные России освободили три населенных пункта за сутки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».