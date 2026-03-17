Российские военные вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой

08:06, 17.03.2026

Подразделения Украины, по словам военного эксперта Андрея Марочко, были выбиты из населенного пункта за выходные дни

Фото: Динар Фатыхов

Российские военнослужащие за последние несколько дней вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из Николаевки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, операция проходила в течение выходных дней.

— За выходные дни нашим военнослужащим удалось вытеснить украинских боевиков из населенного пункта Николаевка, который под Константиновкой, — сказал Марочко.

Он уточнил, что в настоящее время российские бойцы продолжают бои с разрозненными отрядами ВСУ, которые, по его словам, пытаются удерживать северо-западные окраины населенного пункта.

Ранее «Реальное время» писало, что военные России освободили три населенных пункта за сутки.

Ариана Ранцева

