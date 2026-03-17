Отделы СК в Азнакаево и Альметьевске возглавят Рустем Хайруллин и Камиль Багаутдинов

Первый ранее занимал аналогичную должность в Нижнекамске, второй рулил межрайонным отделом в Азнакаево

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», сегодня коллективам двух подразделений Следкома по Татарстану официально представят новых руководителей. Следственный отдел по Альметьевску доверили Камилю Багаутдинову, ранее он руководил Азнакаевским межрайонным отделом СК, а на его место назначен Рустем Хайруллин, успевший поработать на посту руководителя в следственных отделах Нурлата и Нижнекамска, отмечают источники «Реального времени».

Де-факто после ухода в отставку Ильнура Ахметгалимова с поста руководителя отдела СК в нефтеграде его обязанности поручили именно Камилю Багаутдинову, полковнику юстиции. Он в свое время успел поработать в прокуратуре Альметьевска, а последние девять лет возглавлял межрайонный отдел, который расследует дела в трех районах Татарстана — Азнакаевском, Ютазинском и Бавлинском.

В 2020-м Камиль Багаутдинов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Досудебное соглашение: актуальные вопросы оптимизации». Его отец Флер Багаутдинов, в прошлом — следователь, а также — прокурор Альметьевска и Казани, судья Конституционного суда РТ. Брат Шамиль Багаутдинов руководит одним из районных отделов СК в Казани.

По данным источников «Реального времени», приказ из центрального аппарата СКР о новом назначении Камиля Багаутдинова в Казани получили накануне.

Тем же документом на посту главы Азнакаевского межрайонного отдела утвердили кандидатуру подполковника Рустема Хайруллина. В последнее время он работал следователем в Альметьевске, но в его активе — руководящие посты в отделах СК по Нурлату и Нижнекамску.

Ирина Плотникова