Продажи водки в России выросли на 0,6% в январе — феврале

Реализация достигла 11,56 млн дал, тогда как продажи коньяка снизились на 2,7%

Розничные продажи водки в России в январе — феврале 2026 года выросли на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,56 млн декалитров. В то же время продажи коньяка снизились на 2,7%, до 2,05 млн декалитров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за этот период сократились на 1,1% и составили 31,71 млн декалитров. При этом реализация спиртных напитков крепостью выше 9% выросла на 2,3%, до 19,15 млн декалитров.

Продажи слабоалкогольной продукции снизились на 60,7%, до 129,9 тыс. декалитров. Одновременно продажи ликероводочных изделий увеличились на 15,2% и достигли 3,25 млн декалитров.

Среди винной продукции продажи виноградного вина сократились на 4,7%, до 8,16 млн декалитров. В то же время продажи игристых вин выросли на 3,2% и составили 3,5 млн декалитров.

Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 32%, до 31,3 тыс. декалитров, ликерных вин — на 11,6%, до 158,3 тыс. декалитров, плодовой алкогольной продукции — на 43,5%, до 312,5 тыс. декалитров. При этом продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросли на 1,7% и составили 264,3 тыс. декалитров.

Ариана Ранцева